Inter, torna Sensi: recupero dall’infortunio, si punta ad averlo per il derby

L'infortunio di Sensi non preoccupa l'Inter. Si era fermato lo scorso primo settembre per un affaticamento muscolare e qualcuno aveva già rivisto i fantasmi dei tanti ko fisici che ne hanno caratterizzato le ultime sfortunate stagioni in nerazzurro. E invece sembra già poter tornare il sereno sulla condizione del centrocampista, nonostante l'esclusione dalla lista Champions che evidentemente lo metterà più in condizione di dare il proprio contributo per il campionato.