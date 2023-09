L’Inter ha la miglior difesa d’Europa: come i nerazzurri solo il Psv e… i turchi

L'Inter di Simone Inzaghi corre forte, sulle ali di un Marcus Thuram imprendibile. Ha i muscoli di Lautaro, l'energia di Barella e di Mkhitaryan. Ma soprattutto ha la solidità di una difesa spettacolare, capace di subire soltanto un gol in quattro partite: lo ha segnato Leao, unico capace di "bucare" Sommer e la retroguardia nerazzurra. Un gol inutile per il Milan, sommerso 5-1 in uno dei derby più umilianti della sua storia.

L'Inter si gode il primato difensivo, invece. Con 1 solo gol al passivo, la squadra di Inzaghi ha non solo la miglior difesa d'Italia, ma anche d'Europa. Considerando infatti i primi 10 campionati del Ranking Uefa, nessuno ha incassato zero gol. Al massimo c'è chi ha fatto pari con l'Inter: come il PSV, che in 4 gare ne ha preso 1. Alla pari degli olandesi ci sono poi tre turche: Fenerbahce, Besiktas e Alanyaspor, anche se le prime due hanno giocato soltanto 3 partite.