Lugano-Inter in diretta tv e streaming, dove vedere il match amichevole oggi 14 luglio

Lugano-Inter, prima amichevole stagionale per la nuova squadra di Antonio Conte con fischio d’inizio alle ore 17.30. I nerazzurri si preparano alla prossima stagione con il primo match amichevole contro gli svizzeri. Dopo i primi colpi di mercato e la vicenda Mauro Icardi che tiene banco, spetta al campo parlare.

Il nuovo allenatore sta torchiando la squadra per averla in forma ad inizio campionato, ma anche i primi teste saranno fondamentali. A Lugano, sede del ritiro precampionato che si concluderà lunedì prima dell’inizio dell’International Champions Cup, l’Inter sfida i padroni di casa per quella che sarà, appunto, la prima uscita nerazzurra sotto la guida del nuovo tecnico.

Lugano-Inter, le probabili formazioni – Formazione con diverse assenze, ma anche con molti dei futuri titolari. Ci sarà capitan Handanovic a difendere la porta. Davanti a lui de Vrij, Skriniar e Ranocchia in attesa che Godin metta sulle gambe qualche allenamento in più. In mezzo al campo il nuovo arrivato Sensi in cabina di regia con Gagliardini e Brozovic. In avanti, Perisic unico big. Longo ed Esposito a completare il reparto privo di Icardi e di Lautaro Martinez ancora in vacanza dopo la Copa America. Il Lugano scenderà in campo con il 3-5-2. L’Inter dovrà fare attenzione soprattutto al duo Bottani e Gerndt.

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Sensi, Brozovic, Perisic; Longo, Esposito

LUGANO (3-5-2): Baumann; Kecskes, Maric, Daprelá; Lavanchy, Rodriguez, Custodio, Vecsei, Aratore; Bottani, Gerndt

Lugano-Inter, steaming e diretta tv – La partita Lugano-Inter, prima amichevole stagione dei nerazzurri sarà visibile in chiaro. Ottime notizie per tutti i tifosi dell’Inter che potranno vedere la sfida contro gli svizzeri delle 17,30 su Sportitalia che trasmetterà il match in diretta e in esclusiva. La stessa emittente trasmetterà anche le sfide dei nerazzurri in ICC, International Champions Cup, contro Manchester United, Juventus, Tottenham e Psg. La partita Lugano-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming per tutti coloro che non avranno la possibilità di vederla in tv. Infatti, l’amichevole sarà disponibile anche sul sito di Sportitalia, www.sportitalia.com.