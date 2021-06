Iscrizione campionati: è corsa contro il tempo ma c’è ottimismo. Catania, meta vicina

C’è tempo fino alla mezzanotte per le iscrizioni ai campionati professionistici

Siamo giunti al redde rationem per l'iscrizione ai campionati professionistici. Sarà una volata per certi versi drammatica perchè c'è in ballo il futuro dei club e la passione dei tifosi. Oggi ci sarà tempo fino alla mezzanotte per sanare i debiti e restare aggrappati al mondo del professionismo. Questa data è stata addirittura spostata (era il 21 giugno) perchè vi è stata la consapevolezza che molte società non sarebbero riuscite ad ottemperare a quanto prescritto. Escludendo i club di Serie A, per la B c'è una piccola incognita. Il Chievo infatti ha fatto preoccupare i tifosi ma nelle ultime ore sembra che il club clivense abbia messo le cose in ordine e sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato cadetto.

LEGA PRO - In Serie C invece ci sono diversi club che rischiano grosso. Non c'è un domani visto che il termine di oggi è perentorio. Questo significa che per iscriversi non sarà necessario solo avere i soldi in banca ma aver pagato gli stipendi ai calciatori fino a Maggio 2021 (stipendio di Giugno c'è tempo fino ad Agosto), le tasse fino a Febbraio 2021, l'Inps fino a Maggio 2021 e la fideiussione assicurativa di € 350.00,00 a favore della Serie C. Queste sono le coordinate sulle quali hanno già fatto rotta quasi tutti i club di C.

LA SITUAZIONE - Il Teramo e il Novara forse in extremis si iscriveranno al campionato di Serie C, mentre il Gozzano, dominatore del girone A di serie D è attanagliato da dubbi sulla sostenibilità economica di questo immediato ritorno nei professionisti e non vuole iscriversi. A Catania c'è ottimismo e a meno di clamorose sorprese, il club etneo oggi dovrebbe farcela a iscriversi al prossimo campionato visto che mancherebbero all'appello appena 200 mila euro. Per la Sigi, società che detiene il cento per cento delle azioni del club di via Magenta, oggi sarà una corsa contro il tempo visto che dovrà provvedere a fare tanti bonifici in primis quelli ai calciatori e al tecnico degli stipendi di svariati mesi. Il traguardo per l'iscrizione è vicino per l'Elefante e questo avverrà anche grazie alla raccolta popolare avviata lo scorso 19 giugno. Il contributo dei tifosi ha toccato quasi il tetto delle 150 mila euro. In C la Paganese deve perfezionare l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito, stesso discorso per la Casertana chiamata anche a depositare la fideiussione da 350mila euro.

IL CRITERIO - Non ci saranno appelli per le società inadempienti. La FIGC nel corso degli anni ha reso impossibile i ricorsi. D'altronde, di sconti in questa stagione ne sono stati fatti. E la voglia di normalità è tanta un pò meno quella dei Tribuali Sportivi che causa Covid saranno sicuramente "chiusi" questa estate per chi non è riuscito in un anno a pagare i debiti. Entro l’8 luglio la Covisoc comunicherà alle società l’esito delle istruttorie. Il 13 luglio potranno essere presentati i ricorsi (no integrazione di documenti), che verranno discussi nella giornata successiva. Il Consiglio federale del 15 luglio si occuperà di definire quali saranno gli organici per la stagione 2021-22. In caso di posti vacanti in seguito a bocciature Covisoc, si procederà con i ripescaggi (graduatoria tra le partecipanti ai playoff di Serie D e le retrocesse dalla C). Nessuna riammissione se oggi non ci saranno rinunce. Per le squadre neopromosse in Serie C, in caso di iscrizione non perfezionata si terrà conto della graduatoria delle vincenti playoff (l’Aglianese è in vantaggio).