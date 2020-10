Italia, anche Mancini nei guai: calciatori di Napoli e Juventus non potranno andare in Nazionale

Anche la Nazionale italiana subirà gli effetti del Covid, situazione che ha scosso la Serie A questa sera. Ieri il c.t. Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per le tre partite che la Nazionale dovrà disputare nel mese di ottobre, ma tra questi non c’è nemmeno un calciatore del Napoli. Ha prevalso, ovviamente, la linea della prudenza in questa scelta dettata dalla FIGC. Considerato il contagio di Zielinski e Elmas non si può sapere esattamente come evolverà il quadro epidemiologico dei giocatori partenopei domani chiamati al quarto tampone. Ma anche la Juventus ha avuto due positivi ma non calciatori ma solo componenti dello staff il che fa ipotizzare che anche i bianconeri non potranno andare in Nazionale. Mancini insomma si ritrova in grandi difficoltà e tra l’altro l’Italia per la prima volta affronta tre gare in 8 giorni per un vero e proprio ‘Ottobre Azzurro’. Si comincia con l’amichevole con la Moldova in programma mercoledì 7 ottobre allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, poi l’Italia proseguirà il suo percorso nella UEFA Nations League con altri due match: domenica 11 ottobre sarà di scena alla ‘Energa Arena’ di Danzica contro la Polonia e mercoledì 14 ottobre allo Stadio di Bergamo ospiterà i Paesi Bassi.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).