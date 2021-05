Italia, Bernardeschi: “In Nazionale gruppo coeso e di qualità. Allegri? Felice del ritorno”

Buona partita dello juventino stasera contro San Marino

Federico Bernardeschi ha disputato una buona gara stasera con l'Italia nel test contro San Marino. Il calciatore della Juventus ha parlato al termine del match ai microfoni della Rai. "Ringrazio Mancini per la fiducia e ho cercato di ripagarlo stasera. Quando mi diverto escono fuori le mie qualità. In Nazionale mi fanno rischiare la giocata e conta molto per me questo aspetto tecnico. La qualità qui è altissima e quando ci sono ragazzi così forti non è facile per il ct Mancini fare le scelte. In Nazionale c’è un bel gruppo sano e vivo". Bernardeschi è contento del ritorno di Allegri alla Juventus che in passato lo ha valorizzato in campo. "Sono felice e spero di godermi il mister Allegri alla Juventus. E’ stato sempre un grande ed ha portato a casa i risultati".