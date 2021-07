Italia, Bonucci: “Bisogna fare attenzione alle ripartenze spagnole”

Bonucci avverte: "Sarà una gara aperta, dovremo stare attenti alle loro ripartenze”

Domani Leonardo Bonucci raggiungerà Gigi Buffon al primo posto per numero di presenze (17) agli Europei: “Sarà una gara aperta – le parole del difensore della Juventus - dovremo stare attenti alle loro ripartenze conoscendo i giocatori di grande qualità che hanno davanti. Quando trovi una nazionale così forte a livello mentale possono nascere delle insidie, ma se saremo l'Italia delle ultime trenta partite domani ci toglieremo delle soddisfazioni. Quando si arriva a una semifinale non ci sono favoriti, bisogna archiviare quanto successo fin qui. Giocare contro la Spagna deve essere uno stimolo, sperando poi di tornare ancora a Wembley”.

Come cinque anni fa all’Europeo francese, venerdì a Monaco di Baviera la coppia Bonucci-Chiellini è riuscita ad annullare uno degli attaccanti più forti al mondo, Romelu Lukaku, mostrando la solita straordinaria intesa: “Con Chiellini nelle ultime due stagioni abbiamo giocato poco insieme per colpa della pandemia e degli infortuni, ma è chiaro che quando ci troviamo, conoscendoci, tutto viene naturale. Insieme riusciamo a dividerci i compiti, come la leadership e aiutare la squadra. Questo permette ad entrambi di dare il massimo in ogni partita”.