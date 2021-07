Italia, Chiellini: “Contro l’Inghilterra serviranno cuore caldo e testa fredda”

Chiellini: "Serviranno cuore caldo e testa fredda. Kane? Sono un suo grande estimatore"

Anima e cuore di questa Nazionale, Giorgio Chiellini spera di vivere una finale diversa da quella di nove anni fa a Kiev, quando dopo soli venti minuti fu costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio che di fatto contribuì ad aumentare ancor di più il gap tra Italia e Spagna. "Domani - avverte il difensore della Juventus - serviranno cuore caldo e testa fredda. Ci saranno momenti in cui bisognerà osare e altri in cui bisognerà essere lucidi. Non si può pensare di avere il controllo della partita per novanta minuti. E’ una finale e per vincerla devi curare tutti i dettagli. Partite come questa possono non capitare più nella carriera di un calciatore, è una fortuna giocarle. Siamo consapevoli tutti dell’importanza della gara. Spensieratezza e un pizzico di follia ci hanno permesso di arrivare fin qui e dovranno servire per farci vincere questa coppa".