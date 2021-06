Italia, Chiellini: “Fortunato ad avere capitani come Cannavaro e Buffon”

Il difensore azzurro fa il confronto con due illustri predecessori

Euro 2020 sarà un'occasione importante per Giorgio Chiellini. Il difensore sarà il capitano della selezione dell'Italia impegnata ai prossimi Europei. Il suo ruolo all'interno della selezione è importantissimo e il centrale difensivo non ne fa mistero. Ne ha parlato durante "Notte Azzurra", in onda sulle reti Rai: "Ho avuto la fortuna di avere grandi capitani prima di me come Buffon e Cannavaro. I ragazzi non hanno bisogno di tanto, solo di gestire la pressione. Con qualcuno abbiamo affrontato tante battaglie, sarà una bella esperienza e i ragazzi mi danno tanta energia. Delego tutte le scelte al mio fido compagno Bonucci (ride ndr.) soprattutto le rotture di scatole".