Italia, Chiellini: “Non sottovaluteremo l’Irlanda del Nord. Pirlo? Hanno già chiarito”

Il difensore dell’Italia Giorgio Chiellini ha condiviso le sue aspettative per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 contro l’Irlanda del Nord in programma domani allo stadio Tardini di Parma. “Non li sottovaluteremo perché ci siamo scottati qualche anno fa nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo in Russia. L’Irlanda del Nord come squadra è diametralmente opposta alla nostra in termini di caratteristiche. È bello vedere la squadra crescere e la cosa migliore che ho notato negli ultimi due e più anni è che siamo tutti intercambiabili. La Nazionale italiana ci è sempre riuscita, anche cambiando composizione, il che significa che c’è un’idea comune che tutti hanno imparato. Anche quando mancavano giocatori chiave come Marco Verratti, Jorginho o Leonardo Bonucci, la squadra ha continuato a lavorare allo stesso modo. Quello che mi entusiasma è che tra il 2022 e il 2026 avremo una rosa di questi giovani ragazzi che saranno nel fiore degli anni. Abbiamo un grande potenziale. Vedremo a giugno, perché non ci sono così tanti test match per preparare l’Europeo come negli anni precedenti “, ha detto Chiellini in conferenza stampa

JUVENTUS – “La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma il problema è della Juventus in generale. Non credo di dovere rispondere più che altro perché ci sono domande sulle nazionali. Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose”, ha sottolineato Chiellini.