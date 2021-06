Italia-Galles diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Big match dell'Italia alle 18 per decidere la posizione nel girone

Redazione ITASportPress

Italia-Galles si gioca questa sera, domenica 20 giugno 2021 alle ore 18.00 per la terza partita del girone A di Euro 2020. Match decisivo per decidere quale delle squadre si posizionerà in testa al girone con gli Azzurri desiderosi di vincere anche la terza sfida.

Italia-Galles, le probabili formazioni

Qualche cambio annunciato da parte del CT Roberto Mancini che potrebbe schierare l'Italia con Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Riposo quindi per il bomber Ciro Immobile e per Barella. Diversi cambi anche in difesa dove, oltre l'infortunato Chiellini, potrebbe fermarsi per rifiatare Bonucci.

Non farà sconti il Galles che deve ancora qualificarsi a differenza degli Azzurri. Il CT gallese opterà per Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Italia-Galles si disputerà questa sera, domenica 20 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima fra le due Nazionali in una fase finale degli Europei, è in programma per le ore 18.00.

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire Italia-Galles in diretta tv. La prima opzione è rappresentata dalla Rai che trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La seconda opzione è Sky che trasmetterà la gara per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, coadiuvato da Antonio Di Gennaro come commentatore, mentre Fabio Caressa e Beppe Bergomi cureranno la telecronaca su Sky.

La sfida Italia-Galles sarà trasmessa anche in diretta streaming. Sulla Rai sarà possibile seguirla in chiaro attraverso Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla grazie a Sky Go. In entrambi i casi, da pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre sui dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Infine, esiste poi un'ulteriore alternativa per seguire live la partita dell'Europeo, ovvero NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il pacchetto Sport di vedere le partite di Euro 2020.