Italia, Gravina spiega la scelta Buffon e rivela: “Adesso sono sereno”

Italia, Gravina: “Credo di aver fatto il massimo per la maglia azzurra”

Ai margini della presentazione di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione della nazionale azzurra, Gabriele Gravina ha dichiarato. "Ringrazio Gigi per aver accettato questo ruolo e gli faccio un grande augurio affinché possa rientrare nell'Olimpo azzurro: lo è già come calciatore, ma con le sue qualità potrà diventarlo anche come dirigente". Poi, sulle sensazioni, Gravina ha detto di essere molto felice: "Per me la giornata di oggi rappresenta emozioni forti e dopo aver vissuto una estate turbolenta, non per colpa nostra, oggi sono ancora di più soddisfatto perché so che questa squadra è in mani salde tra Spalletti come allenatore e Buffon come capo delegazione. Se è vero che ognuno di noi deve fare il massimo, credo come presidente Federale con queste scelte di aver fatto il massimo per onorare la maglia azzurra".