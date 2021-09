Italia, Graziani: “Kean e Raspadori bruciano tappe ma piano a definirli campioni”

Il punti di vista dell'ex attaccante campione del mondo con l'Italia

Dopo la prestazione condita da gol contro la Lituania, si sprecano gli elogi per gli attaccanti dell'Italia, Kean e Raspadori. Ma a frenare gli entusiasmi ci pensa l'ex campione del mondo con l'Italia a Spagna '82 Ciccio Graziani: "In Italia siamo veramente esagerati. Sembra che ora siano nate due stelle -spiega a Tuttomercatoweb.com-. Sento parlare di campioni, fuoriclasse, ma se andiamo avanti con questi elogi facciamo dei danni a questi ragazzi, così si montano la testa e non va bene. Ricordiamoci che abbiamo giocato con una nazionale di basso livello che ha commesso errori imperdonabili. E noi siamo stati bravi ad approfittarne. Ripeto, andiamoci piano con gli elogi. A questi due ragazzi consiglierei di non leggere i giornali di oggi".

ALTERNATIVE - Graziani elenca altri attaccanti per il ct Mancini: "Mi piacciono Scamacca e Bernardeschi che però poi nella Juve non gioca. La Juve farà giocare Kean titolare? Raspadori gioca in una squadra che non ha obiettivi di alto livello e non fa le coppe e questo può essere un po' penalizzante, ma se sono Mancini sono stracontento. Questi calciatori metteranno più pressioni a Immobile e Belotti che per me restano i titolari. Il messaggio che arriva è: svegliatevi perchè c'è gente che brucia le tappe. Ipotizzare però cosa saranno è difficile: per Kean arriva un momento importantissimo per la sua carriera. Ha iniziato a 17 anni a farsi vedere e poi si è perso. Ora deve ritrovarsi al cento per cento e la Juve è la società giusta per lui".