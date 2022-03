Italia, i convocati di Mancini per i playoff Mondiali: dentro Joao Pedro e Luiz Felipe

Le scelte del commissario tecnico degli azzurri

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati che vedrà l'Italia impegnata nei playoff per andare al Mondiale in Qatar. Il 24 marzo gli azzurri scenderanno in campo al Barbera di Palermo per la semifinale contro la Macedonia del Nord. In caso di vittoria incontreranno una tra Portogallo e Turchia.