Italia-Inghilterra boom di ascolti in tv. Bene l’accoppiata Rai Bizzotto-Serra

Adesso la Rai dovrà decidere se confermare la coppia per le prossime partite dell'Italia o rimettere in cabina Rimedio e Di Gennaro

L’unica certezza della vigilia era che Italia-Inghilterra, la finale di Uefa Euro 2020 da disputarsi a Wembley, nel tempio del calcio, sarebbe diventata una partita storica. E se così è stato - con i colori azzurri trionfanti sopra Londra a rendere ancora più leggendaria per l’Italia questa finalissima - questo straordinario risultato sul campo non poteva che essere accompagnato da dati eclatanti sui piccoli e grandi schermi. Milioni di tifosi azzurri hanno sofferto, sperato e infine festeggiato in casa e nelle piazze, accompagnando a migliaia di chilometri di distanza, minuto dopo minuto, le gesta dei ragazzi di Mancini.

Per la prima volta hanno commentato l'Italia Stefano Bizzotto e Katia Serra. Una coppia collaudata che ha esordito in finale con l'Italia anche se in precedenza aveva raccontato alcune partite di questi campionati Europei, in primo luogo quelle della Francia e della Germania. Bizzotto è un giornalista trentino molto bravo da anni alla Rai , mentre Katia Serra ex calciatrice azzurra, ha mostrato ieri sera ampia conoscenza del calcio e della tattica ma anche grande personalità e nei momenti cruciali si è esaltata sulle gesta degli azzurri senza mai urlare come bisogna fare in questi casi. Il calcio si racconta e non si recita. La coppia Bizzotto-Serra ha sostituito la formazione dei due titolari Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Ma adesso c'è chi chiede la conferma della coppia Bizzotto-Serra visto che nel calcio si dice sempre che squadra che vince non si cambia.