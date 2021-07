Italia-Inghilterra, scelta la maglia per la finale

Domani sera la finale di Euro 2020 a Wembley

A volte la scelta delle maglie della squadra è dettata dalla scaramanzia. Non è così per Italia e Inghilterra che non hanno guardato alla scaramanzia per il match di domani a Wembley per la finale di Euro2020. La nazionale di Mancini così come con la Spagna scenderà in campo in maglia azzurra e Inghilterra in bianco così come contro la Danimarca. Va detto però che la divisa bianca spetterà ai padroni di casa in quanto tecnicamente a giocare in casa saranno gli Azzurri. Donnarumma in giallo e Pickford in verde per quanto riguarda i portieri.