Italia, iniziato a Coverciano il lavoro dei 53 calciatori

Si è radunato il primo dei due gruppi di calciatori selezionabili: out Lucca, impegnato nella finale dei play off di Serie B, e l’infortunato Franchi. Convocati il portiere della Reggina Stefano Turati e il centrocampista Guimaraes Ibrahima Bamba

E' iniziato questa mattina alle 12 a Coverciano la tre giorni di lavoro che vedrà impegnati 53 calciatori di interesse nazionale, che il Ct Roberto Mancini e il suo staff valuteranno nell’ottica di ampliare la base dei giocatori selezionabili. Uno stage che rappresenta solo la prima tappa di un percorso che la FIGC ha avviato in sinergia con le Leghe e i Club allo scopo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore.

Alle 12.30 è toccato al primo gruppo composto da 25 calciatori, che sosterranno due sedute di allenamento oggi pomeriggio e domani mattina. Al posto del portiere del Paris Saint Germain Denis Franchi, costretto al forfait da un infortunio al polso, Mancini ha convocato il portiere della Reggina Stefano Turati. Non ci sarà l’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, impegnato giovedì nella finale di andata dei play off di Serie B con il Monza, mentre potrà rispondere alla convocazione Giacomo Quagliata, visto che il suo club, l’Heracles Almelo, ha chiuso la stagione retrocedendo dopo la sconfitta con l’Excelsior Rotterdam nei play out del campionato olandese.