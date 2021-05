Italia, le scelte di Mancini per l’Europeo: chi è sicuro del posto e chi può sognare

La rosa della Nazionale per Euro2020 tra certezze e qualche possibile sorpresa

Manca un mese all' Europeo e l' Italia , e soprattutto Roberto Mancini , si interroga su chi potranno essere gli uomini giusti per inseguire il sogno di trionfare nella competizione. Tante certezze nel gruppo Azzurro ma anche alcuni dubbi che potrebbero portare a delle novità nella lista dei convocati del ct . Dalla porta all'attacco, la rosa della Nazionale italiana potrebbe, ad oggi, vedere sicuri del posto sono 22 su 26 atleti. Scopriamoli insieme...

In difesa sono otto i giocatori sicuri del posto: Florenzi, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Acerbi, Bastoni ed Emerson Palmieri. Potrebbe esserci spazio anche per uno tra Mancini e Toloi se il c.t. Mancini aggiungerà un difensore alla sua lista.

CENTROCAMPISTI

Qualche dubbio a centrocampo, specie dopo l'infortunio di Verratti che, però, potrebbe recuperare per esserci all'Europeo. Se recupera è certo del porto, così come lo sono Jorginho e Barella. Potrebbero tornare utili Locatelli e Sensi indiziati a sostituire Verratti almeno nella gara d'esordio e dunque in lista per Euro2020. Si giocano una chance Cristante e Pessina.