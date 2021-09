Italia-Lituania streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Si gioca alle 20.45 la gara della Nazionale

Redazione ITASportPress

Scende in campo la Nazionale. Questa sera è tempo di Italia-Lituania con fischio d'inizio alle 20.45. Gli azzurri saranno impegnati oggi, mercoledì 8 settembre 2021, al Mapei Stadium di Reggio-Emilia per la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, la squadra del CT Mancini è chiamata a ritrovare il successo.

Italia-Lituania, le probabili formazioni

Queste le possibili formazioni di Italia-Lituania:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Zaniolo, Raspadori, Kean. Allenatore: Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. Allenatore: Razanauskas.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Italia e Lituania si disputerà oggi mercoledì 8 settembre 2021 al Mapei Stadium di Reggio-Emilia, stadio di casa del Sassuolo. Il fischio d’inizio è previsto come sempre alle ore 20.45.

Italia-Lituania, partita valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022, sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento da Sofia inizierà alle ore 20.30, subito dopo l’edizione serale del TG1.

Il match tra Italia e Lituania sarà anche disponibile in diretta streaming sempre in esclusiva sulla Rai. Per la precisione la gara verrà trasmessa su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare l’apposita app per sistemi iOS e Android.