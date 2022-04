Italia, Mancini: “Cambio generazionale? Non ci sono molte scelte. Con l’Argentina…”

Le parole dell'allenatore italiano

ARGENTINA - "Ci sarà ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto. Come fatto in Turchia, qualche giovane giocherà ma la prima con l'Argentina se ci saranno tutti giocheranno quelli dell'Europeo, perché è una partita guadagnata con la vittoria dell'Europeo. Anche Immobile e Insigne con l'Argentina? Sì, ci saranno soprattutto per la prima poi vedremo per le altre, ma così anche gli altri. Non ho parlato con Ciro assolutamente, non so cosa pensi in questo momento ma credo che quando ci sono situazioni come queste è chiaro che il momento è difficile ma bisogna saperlo passare anche. Quanto è importante ripartire dai giovani? Ci sono ragazzi che hanno prospettiva, hanno 17 anni, vanno sempre seguiti e gli va data la possibilità di giocare a livelli un po' più alti".