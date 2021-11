Italia, Mancini chiama anche Ferrari per la gara contro l’Irlanda del Nord

Il difensore del Sassuolo si aggrega al gruppo Azzurro

Altra novità nel gruppo dell' Italia di Roberto Mancini in vista del doppio impegno per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 contro Svizzera, questa sera, e Irlanda del Nord. Il CT ha infatti convocato il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari che prende di fatto il posto dell'infortunato Giorgio Chiellini.

Ferrari sarà a disposizione del gruppo Azzurro soprattutto in chiave della gara contro l'Irlanda del Nord, in programma lunedì alle 20:45. Mancini ha deciso di convocare Ferrari che aveva già vestito in passato la maglia della Nazionale in occasione dell'amichevole contro San Marino del 28 maggio scorso quando l'Italia ebbe la meglio per 7-0.