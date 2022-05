Italia, Mancini: “Fuori dal Mondiale? Siamo stati penalizzati dagli episodi”

Le parole del commissario tecnico della Nazionale

FUORI DAL MONDIALE - "Non è un eccesso di riconoscenza nei confronti del gruppo, se valutiamo la questione tecnica noi saremmo potuti andare direttamente al mondiale con il gruppo fatto. Purtroppo ci sono stati degli episodi che ci hanno penalizzato troppo. Con la Macedonia avevamo aspettative diverse, con un risultato diverso. Abbiamo perso per un gol dopo un rinvio lungo a fine partita, ci sono stati episodi negativi che hanno condizionato tutto".

LO STAGE - "Questi giorni sono stati ottimi, abbiamo visto più di 50 giocatori e quasi tutti bravi, con un grande futuro. Speriamo abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è rimasto perché migliore degli altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio così' da accorciare i tempi per questi giovani che hanno grandi qualità. Di Lorenzo? Mi sembra pronto, anche Spinazzola è andato abbastanza bene nell'ultimo mese. Qualcuno dopo Wembley preferisco farlo riposare, mentre altri ragazzi andranno nelle varie Under. Noi quattro anni fa abbiamo messo insieme una squadra e l'abbiamo fatta giocare bene, possiamo farla anche adesso".