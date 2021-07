Italia, Mancini in fila dal salumiere suscita tanta ammirazione

Il "Mancio" a Jesi per stare vicino ai suoi genitori, poi gli incontri con i vecchi amici

Roberto Mancini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella sua Jesi dove vivono i suoi genitori. Ieri il ct dell'Italia campione d'Europa è stato visto in coda davanti a “La Caciotta”, macelleria e salumeria nel centro della cittadina marchigiana, in provincia di Ancona, dove è nato. Vederlo così tranquillo e rilassato tra la sua gente in maglietta azzurra, bermuda chiari, scarpe da ginnastica, ha destato l'attenzione di molti e sui social numerosi messaggi di ammirazione per essere un vero gentiluomo. Il "Mancio" è stato poi immortalato con le volontarie della Croce Rossa e insieme agli amici di sempre al bar mentre sorseggia un aperitivo prima di una serata in pizzeria. Mancini si è voluto rilassare così dopo tanto affetto raccolto in tutta Italia per il trionfo a Wembley.