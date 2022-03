Italia, Mancini libera diversi giocatori: in cinque lasciano il ritiro

La decisione del commissario tecnico

Dopo la clamorosa sconfitta contro la Macedonia, l'Italia dovrà affrontare martedì la Turchia. In vista del match, il commissario tecnico Roberto Mancini ha concesso il via libera a Marco Verratti e in mattinata ha lasciato dunque il ritiro della Nazionale. Come riferisce Sky Sport, oltre al centrocampista del Psg, il tecnico italiano ha liberato anche Domenico Berardi e Gianluca Mancini. I due calciatori, che erano titolari contro la Macedonia del Nord, lasciano il Centro Tecnico di Coverciano a causa di problemi fisici accusati proprio nella gara di Palermo.