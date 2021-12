Italia, Mancini: “Per la qualificazione sono ottimista. Joao Pedro ha qualità”

Le parole del tecnico della Nazionale

Roberto Mancini , commissario tecnico della Nazionale italiana , ha parlato del playoff contro la Macedonia del Nord e della possibilità di convocare Joao Pedro . Ecco le parole rilasciate a Sky Sport: "Io per la qualificazione resto ottimista. Sarà una prima partita difficile, e qualora ci qualificassimo per la finale lo sarebbe ancora di più la seconda: il fatto che ci si giochi tutto in 90' è un'incognita. Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, ma in effetti ci siamo buttati un po' via. Avremmo meritato di qualificarci molto prima dell'ultima partita. Comunque questo è il calcio, questo è lo sport. Ci tocca rimboccarci le maniche e andare avanti con fiducia".

VOLTI NUOVI IN NAZIONALE - "Vedremo, ci sono giocatori che da qui a marzo possono crescere. Joao Pedro? In Italia lo conosciamo, gioca qui da anni, e ha molta qualità. In Finale non sarei voluta arrivare ai rigori: tutta quella gente, i 120 minuti... ma sapevamo che avremmo avuto una spinta in più, da parte di tutti, e per fortuna ce l'abbiamo fatta".