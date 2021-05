Italia, Mancini rinnova fino al 2026

Fumata bianca per il commissario tecnico che guiderà l'Italia fino al 2026

L'ottimo lavoro del ct Roberto Mancini con l'Italia è sotto gli occhi di tutti. Oggi è arrivata la firma per il prolungamento del contratto che scadrà nel 2026. L’accordo fra la Federcalcio e il c.t. è stato trovato da tempo, ci sono anche i dettagli. È arrivata la firma al termine del consiglio federale attualmente in corso. Mancini è al volante azzurro da tre anni. Un giorno ideale per dire: andiamo avanti.