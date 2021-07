Italia, Mancini: “Sapevamo di soffrire adesso recuperiamo le forze per la finale”

L'analisi a fine gara del ct azzurro

Il trionfo dell'Italia contro una indomabile e forte Spagna ai calci di rigore. Il ct azzurro ai microfoni della Rai ha commentato il match a caldo. "E' stata una partita durissima contro una Spagna grande squadra. Noi non come al solito sapevamo che dovevamo soffrire. Ci hanno messo in difficoltà all'inizio poi abbiamo trovato le coordinate giuste costruendo anche occasioni. Nel palleggio gli spagnoli sono i maestri e la partita è stata durissima. Siamo in finale e i meriti sono dei ragazzi ma non è ancora finita. Adesso bisogna recuperare le forze rimaste per la partita di domenica"