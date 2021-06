Europei, Mancini: “Test importante con la Rep. Ceca. Tante squadre protagoniste”

Il Commissario Tecnico commenta l'avvicinamento al test di domani

Domani la Nazionale italiana si prepara a un nuovo test in vista dell'esordio all'Europeo. L'avversario designato per l'amichevole in programma alle 20.45 sarà la Repubblica Ceca. La sfida servirà a mettere minuti nelle gambe e a testare assetti tattici importanti per il Commissario Tecnico Roberto Mancini.