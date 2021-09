Italia, Mancini: “Verratti in dubbio, ma non siamo preoccupati”

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini fa il punto sulla sua Nazionale a poche ore dalla sfida contro la Svizzera

L'Italia si prepara alla sfida contro la Svizzera valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini spiega come sta vivendo il momento la formazione azzurra campione d'Europa in carica: "Stanno tutti abbastanza bene, Marco Verratti ha preso un colpo al ginocchio ma valutiamo tutti domattina perché non sono passate nemmeno 48 ore. Abbiamo bisogno di giocatori che sono pronti. Siamo abbastanza tranquilli. Sappiamo che dobbiamo vincere perché due giorni fa abbiamo perso punti. Abbiamo le qualità per farli e se giochiamo come sappiamo domani sera possiamo vincere. Sarà una gara difficile, ma non perché siamo campioni d'Europa... semplicemente perché tutte le gare contro la Svizzera sono sempre state difficili".