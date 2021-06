Italia, Mancini: “Vittoria meritata, ci è mancato solo il gol nei 90′”

Le parole del ct azzurro dopo il 2-1 all'Austria

Le parole del Ct dell'Italia Roberto Mancini dopo la partita complicata di Wembley, ma vinta nei minuti supplementari dagli azzurri contro una buona Austria."La nostra vittoria anche se arrivata nell'extra time è meritata. Merito ai nostri avversari ma nel primo tempo abbiamo costruito numerose palle gol e anche nella ripresa però non concretizzate. Bravi anche Chiesa e Pessina che sono subentrati ed hanno fatto gol. Sapevo che questa con l'Austria era una partita difficile forse anche meno di quella successiva contro Belgio o Portogallo. Non ho preferenza per i quarti, sono due grandi nazionali".