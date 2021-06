Italia-Repubblica Ceca diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 20.45 l'ultima amichevole degli Azzurri prima degli Europei

Come annunciato dallo stesso commissario tecnico, l'Italia che scenderà in campo sarà molto simile alla formazione titolare che si vedrà agli Europei. Unica eccezione sarà Jorginho, lasciato a riposo visto il suo arrivo in ritiro ritardato a causa della finale di Champions League. Assente Sensi, out per infortunio. Mancio si affiderà a Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. La Repubblica Ceca degli "italiani" Jankto e dell'ex Roma Schick si affiderà, invece, a Vaclik; Coufal, Kalas, Celutska, Boril; Masopust, Soucek; Hlozek, Darida, Jankto; Schick.