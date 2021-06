Italia soffre poi Chiesa e Pessina affondano l’Austria nei supplementari. Azzurri ai quarti

L'Italia accede ai quarti di finale di Euro 2020 dopo aver battuto l'Austria 2-1

Redazione ITASportPress

Ha dovuto attendere fino al primo tempo supplementare l'Italia per fare gol all'Austria battuta per 2-1 a Wembley. Chiesa e Pessina mandati in campo da Mancini, hanno rotto il lungo equilibrio in un match pieno di difficoltà per gli azzurri contro un avversario che ha giocato bene e corso più dell'Italia. Gli azzurri accedono ai quarti di finale di Euro 2020 dove affronteranno la vincente di Belgio-Portogallo. Adesso bisogna recuperare le energie fisiche e nervose dopo una partita che ha tolto qualche certezza a Mancini.

PRIMO TEMPO - Mancini sceglie Verratti in mezzo al campo per qualità e geometrie anzichè l'effervescente Locatelli. Niente panchina per Chiellini e Florenzi infortunati. Con loro va in tribuna anche Castrovilli. L'Italia non ha iniziato il match così come era avvenuto in precedenza con Turchia, Svizzera e Galles. Sicuramente l'Austria ha chiuso bene tutti gli spazi agli azzurri e poi si proposta in contropiede. Il palo di Immobile al 30' l'occasione più ghiotta per i Mancini boys nella prima mezzora di gara. Italia che ha chiuso il primo tempo in difficoltà a livello difensivo non riuscendo a contrastare adeguatamente le rapide ripartenze dell'Austria. Anche sulle fasce azzurri poco incisivi contro un avversario che ha sempre raddoppiato le marcature. Berardi sempre murato a destra e Spinazzola più incisivo ma mai pericoloso a sinistra.

SECONDO TEMPO - Il match inizia per l'Italia che rimane molto tesa e sbaglia anche i più semplici passaggi. Al minuto 62 occasione austriaca: palla recuperata e Sabitzer cerca il destro da fuori, deviato in corner. Sugli sviluppi dell'angolo Arnautovic conclude in porta ma Donnarumma c'è e para senza difficoltà. L'Austria si è fatta più minacciosa e addirittura è passata in vantaggio con Arnautovic ma il gol dell'ex interista è stato annullato dopo il consulto al Var per fuorigioco millimetrico. Subito dopo Mancini ha cambiato Verratti con Locatelli e Barella, ammonito, con Pessina. Mancini manda in campo Belotti e Chiesa all'83' al posto di Immobile e Berardi. L'Austria è stata compatta con il suo 4-5-1 e fino alla fine ha chiuso gli spazi agli azzurri potendo contare su una maggiore fisicità. Dopo 5' di recupero si è chiuso il secondo tempo sempre con il punteggio di 0-0. Squadre ai supplementari.

EXTRA TIME - Si riparte con l'Austria che in 90' ha effettuato solo una sostituzione mentre l'Italia ben 4 ma corrono più i nostri avversari. Al 94' l'episodio che ha cambiato il match: Italia avanti con un gol di Chiesa. Lo juventino ha portato in vantaggio gli azzurri con una accelerazione e ben servito da Spinazzola ha controllato di testa e poi colpito con un bel diagonale. Gol pesantissimo che ha dato grande morale all'Italia. Poi una bella seconda azione dell'Italia e Pessina ha chiuso il match con un bel diagonale di sinistro che ha freddato il portiere Backman. Nel secondo tempo supplementare gli austriaci con la forza della disperazione si sono riversati in avanti e Donnarumma è stato chiamato a un difficile intervento su una conclusione di Schaub. Al 114' crolla l'imbattibilità dell'Italia con Kalajdzic che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha battuto Donnarumma. Poi più nulla. Italia ai quarti ma dopo tanta sofferenza.