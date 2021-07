Italia-Spagna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Gli Azzurri impegnati in semifinale contro la Spagna. Chi vince affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca nella finalissima

Italia-Spagna si gioca oggi, martedì 6 luglio 2021, per la semifinale di Euro 2020. Chi vince si porta in finale. Azzurri contro Furie Rosse per un classico tra Nazionali.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise da entrambe le parti. L'Italia di RobertoMancini punterà su Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Out come noto Spinazzola per infortunio. In avanti potrebbe esserci ancora panchina per Berardi con Chiesa favorito nel tridente.

La Spagna di Luis Enrique si affida a Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

Dove vedere il match oggi in diretta e streaming

Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020, si giocherà come detto oggi martedì 6 luglio 2021 allo stadio di Wembley, a Londra: fischio d'inizio previsto alle ore 21.00 italiane.

La partita tra Italia e Spagna verrà trasmessa in tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno, nonché su Sky: canali di riferimento dell'emittente satellitare, saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per chi preferisse, Italia-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it o scaricando l'app su smartphone o tablet, oltre che su Sky Go (il servizio offerto da Sky ai propri abbonati scaricando l'app ufficiale).

Il match degli Europei tra gli azzurri e la Nazionale di Luis Enrique, in streaming sarà visibile anche su NOW: occorrerà collegarsi al portale e seguire le linee guida per acquistare uno dei pacchetti disponibili.