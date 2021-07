Italia U21, gli stadi che ospiteranno match contro Lussemburgo e Montenegro

Il nuovo biennio degli Azzurrini inizierà il 3 settembre con la prima partita di qualificazione a Euro 2023

Tra poco meno di due mesi la Nazionale Under 21 inaugurerà il nuovo biennio. Archiviata la delusione per l’eliminazione ai quarti di finale dell’ultimo Europeo nella gara con il Portogallo, il cammino riprenderà con le qualificazioni a Euro 2023 quando gli Azzurrini affronteranno il Lussemburgo e il Montenegro. Saranno lo stadio “Carlo Castellani” di Empoli e il “Romeo Menti” di Vicenza ad ospitare le due gare, in programma il 3 e il 7 settembre. Entrambi gli incontri si giocheranno alle ore 17.30.