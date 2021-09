Italia U21, Yeboah: “Miei idoli i due Ronaldo famosi e mio zio Anthony”

Nipote dell’ex calciatore Anthony Yeboah, è uno dei dieci volti nuovi della squadra di Nicolato. L’azzurrino: “Con i nuovi compagni mi sono trovato subito bene, alcuni di loro li conoscevo già per averci giocato contro”

A febbraio 2021 viene ufficializzato il suo trasferimento allo Sturm Graz, che milita nella Bundesliga austriaca. “Sono venuto in Italia nel 2004 quando avevo 4-5 anni, il passaporto l'ho preso da un bel po'. Calcisticamente parlando - racconta l’azzurrino - ho giocato a Monza, Novara, poi sono andato al Gozzano e successivamente al West Ham, infine in Austria nel Tirol Innsbruck e ora nello Sturm Graz dove sto giocando l'Europa League. Consiglierei a chiunque di giocare all'estero, vivere da solo in un altro Paese ti aiuta a crescere come persona e come giocatore. Ti abitui a fare le cose da te, a non dipendere dalla mamma e da nessuno, scoprire il mondo è importante, è un'esperienza che va vissuta perché aiuta in tutti i campi. Da ragazzo ero molto piccolo ed esile, non ho avuto molta fortuna all'inizio e ho deciso di andare a Londra. Lì sono cresciuto, ho imparato altri stili di gioco che mi hanno aiutato nella mia carriera; mi sono trovato molto bene, ho imparato a gestire il mio corpo e a sfruttare la mia velocità. In Austria facciamo un po' più di tattica, ma passare dall'Italia all'Inghilterra mi ha aiutato molto”.