Italia, Verratti vuole il Mondiale: “Siamo abituati alla pressione. Molti ci temono”

Le parole del centrocampista italiano

Marco Verratti dovrà essere uno dei trascinatori dell' Italia per raggiungere l'obiettivo del Mondiale in Qatar. Il centrocampista del Psg ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi del momento della Nazionale e dei prossimi impegni. Queste le sue parole:

"Bisogna essere fiduciosi, pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui Come abbiamo fatto durante l'Europeo, dobbiamo andare lontano con l'entusiasmo e con la voglia. Siamo abituati a giocare con questa pressione, è un momento importantissimo per noi, lo sappiamo, non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale, ma l'unica cosa che conosco è lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c'è da fare". Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e lo sanno. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo abbiamo tante possibilità di passare il turno. Nel calcio come nella vita i momenti difficili restano sempre. Il calcio poi è fatto anche di piccoli dettagli, non è sempre uguale".