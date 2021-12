Italia, Vialli: “Mancini è uno che non sbaglia mai”

Durante la presentazione del suo nuovo libro, Vialli ha parlato dell'Italia oltre che delle sue condizioni di salute.

NAZIONALE – Sull’Italia, Vialli ha rivelato: “Ringrazio Mancini per ciò che mi ha fatto vivere. Sono in un momento particolare della mia vita. Ho fatto parte di qualcosa di speciale e di un gruppo straordinario, guidato da un grande leader come lui. Sono felice di poter lavorare con e per Roberto. Alla fine lui è il nostro monarca, anche se siamo alla fine in democrazia. Mancini è uno che sbaglia di raro, anzi, non sbaglia mai un colpo, però stiamo attenti”.