Italia, Vialli rivela: “Mancini tecnico? Non l’avrei mai detto”

L'ex attaccante fa parte dello staff tecnico

Durante "Notte Azzurra", programma in onda sulle reti Rai, Vialli ha rivelato le sue impressioni sul percorso dell'amico Roberto: "Non è necessario essere amici ma aiuta. C'è anche un rapporto umano oltre che professionale e ci fidiamo l'uno dell'altro ormai da 30-35 anni. Siamo amici, quasi fratelli. Mancini è un grandissimo tecnico, non ci avrei mai creduto quando giocavamo insieme. Ha creato un ambiente fantastico, con disciplina e libertà. Trasmette fiducia ai giocatori che per loro è importantissima".