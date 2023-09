ItaliaU21, nella sfida alla Lettonia si nasconde un derby tra Catania e Palermo

Ancora qualche ora di attesa, poi sarà il momento di Lettonia U21 contro Italia U21, partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria. Una sfida importante quella che andrà in scena al Slokans Stadions di Jurmala (con inizio in programma per le ore 16.00 di venerdì 8 settembre) che, tra le righe, vedrà sfidarsi anche Catania e Palermo. Il motivo? Il tutto è da ricercare nei portieri delle due squadre. Per gli azzurrini di Carmine Nunziata (all'esordio da ct) spazio al rosanero Sebastiano Desplanches, giovane talento arrivato in estate in Sicilia. Dal lato opposto del campo invece, a difendere la porta della Lettonia U21 ci sarà Klavs Bethers, portiere del Cataniagià in rossazzurro dallo scorso anno in Serie D. Un duello interessante e che non può far altro che attirare le attenzioni dei siciliani.