James Rodriguez, ma quale addio all’Everton: “Vogliamo essere tra prime quattro”

Il fantasista fissa gli obiettivi del club

James Rodriguez resterà all'Everton. Almeno a giudicare dalle sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club inglese. Il colombiano, spesso al centro di diversi rumors di mercato, in modo particolare dopo l'addio di Carlo Ancelotti, ha commentato le sue ambizioni in vista della prossima stagione che dovrà vedere i Toffees protagonisti in Premier League.