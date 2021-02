Januzaj ritrova il Manchester United: “Grato a loro, ma saremo nemici”

Adnan Januzaj è pronto a ritrovare il Manchester United, club che sfiderà la Real Sociedad in cui milita attualmente l’ex talento dei Red Devils. Il ventiseienne ha parlato ai microfoni di ESPN riguardo alla sfida di giovedì in Europa League: “Non devo dimostrare a nessuno quanto sono bravo, devo solo credere in me stesso, lavorare per ottenere i miei obiettivi ed essere felice. Sono felice di ritrovare il Manchester United ma una volta che scenderemo in campo non ci saranno amici. Quando ero a Manchester ero un ragazzino e quando hai quell’età devi stare zitto e fare quello che la gente ti dice di fare”.