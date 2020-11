Jeda: “Cagliari, DiFra ha bisogno di tempo. La Juve di Pirlo non è da scudetto”

Il prossimo turno di campionato prevede lo scontro tra Juventus e Cagliari, una classica del nostro campionato. Jeda, ex attaccante dei sardi e protagonista di una storica vittoria del Cagliari di 11 anni fa in casa dei bianconeri. L’ex attaccante ha espresso le proprie opinioni sulla squadra di Di Francesco: “La squadra ha avuto un primo periodo di assestamento, poi l’allenatore comincia a capire bene i giocatori e le disposizioni in campo, e questo procedimento non è facile e immediato. Adesso la squadra sta andando molto meglio – spiega Jeda – , anche l’arrivo di Godin ha contribuito ad alzare un po’ il livello”. Poi un giudizio sulla Juventus di Pirlo: “Credo che Pirlo abbia ancora molto lavoro da fare perché è una squadra che va a intermittenza e dipende molto dalle individualità – dichiara l’ex attaccante del Cagliari – , che se non girano come dovrebbero la squadra soffre. Non mi sembra ancora un gruppo solido, Pirlo sta ancora cercando di capire come mettere in campo la Juventus in maniera definitiva. Il problema è che alla Juventus non hai il tempo e non puoi aspettare – spiega Jeda a Calcionews24 -, Pirlo deve trovare in fretta le idee giuste e farle interpretare ai suoi uomini in campo. In qualche partita ho visto molta confusione e ogni tanto subiscono troppo, non vedo in questo momento la Juventus pronta per vincere il campionato”.