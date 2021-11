Jorginho, che errore. Tuchel lo difende: “Colpa delle luci dello stadio…”

Parla il tecnico Blues sull'errore del centrocampista che ha portato alla rete dei rivali dello United

Non un momento brillantissimo per il centrocampista dell'Italia e del Chelsea Jorginho. Gioie e dolori anche nell'ultima gara di Premier League disputata contro il Manchester United. Da un suo errato controllo di palla è nato il gol di Sancho del momentaneo 0-1. Un errore davvero pesante che avrebbe potuto determinata il match in favore dei Red Devils. Per fortuna, però, con grande personalità, lo stesso centrocampista ha avuto modo di farsi perdonare presentandosi dal dischetto e pareggiando i conti per il definitivo 1-1.