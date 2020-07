Juninho demolisce Neymar: “Pensa solo ai soldi e non mostra gratitudine”

Sono passati tre anni dalla folle estate in cui si consumò un divorzio clamoroso: l’addio di Neymar al Barcellona. Una cessione quasi obbligatoria di fronte all’offerta mostruosa da 200 milioni di euro presentata dal Paris Saint-Germain. I parigini stupirono il mondo con l’acquisto più caro della storia del calcio. Tuttavia il rendimento di O’Ney non è stato mai all’altezza delle aspettative, se non in sporadiche occasioni. Troppo poco per un campione del suo blasone.

ATTACCO

Oltre al rendimento, Neymar è finito nel mirino delle critiche anche per alcuni atteggiamenti definiti poco rispettosi. L’ultimo attacco nei suoi confronti è stato portato da Juninho. Il direttore sportivo del Lione ha parlato ai microfoni del Guardian: “In Brasile ci viene insegnato che bisogna preoccuparsi solo dei soldi. In Europa, invece, la mentalità è diversa. Neymar è andato al PSG solo per i soldi. Il PSG gli ha dato tutto, tutto quello che voleva. Oggi vuole partire prima della fine del suo contratto, quando è il momento di ricambiare, di mostrare gratitudine. Come giocatore è tra i primi tre al mondo, come uomo deve crescere”