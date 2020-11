Juric: “Abbiamo asfaltato il Sassuolo, ma il calcio è così. Possono lottare per lo scudetto”

Juric analizza ai microfoni di Sky Sport il ko contro il Sassuolo, nuova capolista del campionato: “Il calcio è così, alcune volte ti regala e altre ti toglie – spiega il mister del Verona ai microfoni dell’emittente – , oggi siamo passati sopra il Sassuolo e non siamo stati fortunati abbastanza. Penso alla gara contro il Benevento dove abbiamo raccolto probabilmente qualcosa in più rispetto a quanto meritavamo”. Poi elogi per De Zerbi: ” Apprezzo molto De Zerbi, è uno che non ha mai mollato, prende i giocatori che gli piacciono e la sua squadra è matura. Magari adesso non è un periodo in cui giocano benissimo, però sanno soffrire e ripartono bene. Il calendario per le big è tosto, secondo me loro possono lottare per il titolo sfruttando un rendimento poco continuo delle altre candidate, sarebbe carino”.