Juve, Vieira chiama Ramsey al Crystal Palace: “Mi piace, può migliorare la squadra”

Le parole del tecnico francese in conferenza stampa

Nella lista dei partenti in casa Juventus pare esserci il nome di Aaron Ramsey . Il centrocampista è tormentato dagli infortuni e continua a non trovare spazio nelle idee tattiche di Max Allegri . Un trasferimento altrove potrebbe essere la soluzione per entrambe le parti. L'interesse da parte di diversi club non manca e un allenatore della Premier League è uscito allo scoperto.

Si tratta di Patrick Vieira, attuale tecnico del Crystal Palace, che in conferenza stampa ha aperto a un possibile arrivo di Ramsey nel club inglese. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Con il presidente e il direttore sportivo parliamo sempre di come possiamo migliorare la squadra, se ci sarà un possibile acquisto allora ci penseremo, ma al momento siamo contenti così. Quando guardi al suo pedigree e l’esperienza, credo che potrebbe migliorare molte squadre in Premier League. Mi piace, come me ne piacciono altri".