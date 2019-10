Juventus, Agnelli insiste: “Necessaria la Super Champions”

Andrea Agnelli insiste: vuole la Super Champions. Il presidente della Juventus, durante il “Leaders Week” di Londra, un incontro tra i leader del calcio europeo, ha ribadito quello che è il suo progetto.

SUPER CHAMPIONS – “Sono necessarie più partite europee di maggior qualità, altrimenti andremo avanti a proteggere un sistema che ormai non esiste più. Non possiamo limitarci a partite domestiche, che, per i nostri figli, non avranno alcun interesse. La nostra intenzione non è quella di uccidere i campionati nazionali: non sarà infatti una lega chiusa, siamo consapevoli dell’importanza di mantenere il sistema aperto. Tutti devono avere la possibilità di sognare di vincere la Champions League. Tuttavia, se guardiamo la fase a gironi della competizione, tutti possiamo facilmente immaginare il nome delle squadre che probabilmente si qualificheranno al turno successivo. Se riusciremo a trovare un progetto che abbia un consenso del 70-80%, avremo ottenuto un grande risultato”.