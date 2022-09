Juventus, Allegri: “Ci servono 10 punti per passare il turno in Champions”

Comincia la Champions League per la Juventus, e inizia subito con una grande partita: la trasferta di Parigi contro il PSG. Dalla capitale della Francia oggi Mister Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Parco dei Principi. «Inizia il girone di Champions League dove servono 10 punti per passare il turno. La Juventus farà sicuramente una grande partita sotto il profilo tecnico. Si tratta di una gara bella e divertente, una serata meravigliosa, il fatto di essere qui a giocarla è un orgoglio per tutti noi. Giochiamo contro la favorita numero uno secondo me. Dal primo minuto giocheranno Bonucci, Rabiot, Vlahovic e Perin. Gli altri devo ancora deciderli. Dobbiamo fare una partita di squadra, sarà molto importante la gestione del pallone e non dovremo concedere spazi perché in campo aperto sono molto bravi. Pogba? Stamattina si è allenato per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Lo riavremo realisticamente a gennaio».