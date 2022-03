Juventus, Allegri: “Con Dybala nessun caso. Fallimento? Dobbiamo restare lucidi”

Le parole dell'allenatore bianconero

"Caso Dybala? La situazione è semplice, loro hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Ma davvero non è successo niente, sono stati bravi perché hanno capito: ora siamo in ritiro per stare tutti insieme, ci riposiamo e restiamo sereni. Noi faremo le valutazioni su come migliorare la squadra, se il quarto posto per i giornalisti è un fallimento, allora voi fate bene a scriverlo, noi però dobbiamo restare lucidi. Non c’è da spaccare l’atomo, c’è da vincere le partite e portare a casa gli obiettivi, partendo dalle valutazioni su quello che abbiamo a disposizione. Ogni tanto le critiche fanno bene, ora cerchiamo di battere la Salernitana. A questi giocatori non rimprovero nulla: vedremo dove arriveremo a fine anno e poi tracceremo i bilanci. Non si può piangere sul latte versato, la bellezza del calcio è che domani abbiamo l’opportunità per rialzarci".