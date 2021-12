Juventus, Allegri: “Con il 4-2-3-1 siamo più ordinati. Ecco chi gioca domani”

Le parole del tecnico bianconero prima della sfida contro il Malmö

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il Malmö. Ecco le parole dell'allenatore della Juventus: "Gioca Perin in porta, rientrano Rugani e Alex Sandro. E poi gioca anche Rabiot. Domattina valuto gli altri, vedo come sta Kean con la caviglia che domenica ha preso un colpo. Gli altri stanno bene, De Sciglio è rientrato, spero di dargli minutaggio. Qualcuno riposerà, altri giocheranno. Però dobbiamo vincere, dobbiamo finire il girone nei migliore dei modi e dobbiamo preparare al meglio la gara di Venezia. Kulusevski ci sarà da lunedì prossimo".